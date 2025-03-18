В Мехико запретили применять оружие против быков на корриде
Законодатели Мехико разрешили проведение корриды в том случае, если в отношении животных используется не оружие, а только отвлекающие элементы. Об этом в соцсети X сообщила глава мексиканской столицы Клара Бругада.
«С большой радостью приветствуем решение конгресса Мехико одобрить постановление, запрещающее корриду с применением насилия. С этим решением мы движемся путем столицы перемен, уважающей права животных, которая не потерпит, чтобы они подвергались жестокому обращению или насилию», – заявила Бругада.
Как сообщает издание La Razon, конгресс Мехико одобрил проведение корриды без крови продолжительностью 15 минут, а не 10, как предлагалось изначально. «За» постановление проголосовал 61 законодатель, «против» – один человек.
Коррида является наиболее распространенной формой боя быков и традиционным испанским зрелищем, которое также практикуется и в ряде других странах, в том числе в Южной Америке.
В январе 2024 г. суд в Мексике вновь ввел отмененный в декабре 2023 г. запрет на корриду на арене Plaza de Toros Mexico, являющейся самой большой площадкой для боев быков в мире, сообщало издание Razon. Ограничение было установлено после обращения в суд местной ассоциации по защите прав животных.