В Мехико запретили применять оружие против быков на корриде

В январе 2024 г. суд в Мексике вновь ввел отмененный в декабре 2023 г. запрет на корриду на арене Plaza de Toros Mexico, являющейся самой большой площадкой для боев быков в мире, сообщало издание Razon. Ограничение было установлено после обращения в суд местной ассоциации по защите прав животных.