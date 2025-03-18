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В Мехико запретили применять оружие против быков на корриде

Ведомости

Законодатели Мехико разрешили проведение корриды в том случае, если в отношении животных используется не оружие, а только отвлекающие элементы. Об этом в соцсети X сообщила глава мексиканской столицы Клара Бругада.

«С большой радостью приветствуем решение конгресса Мехико одобрить постановление, запрещающее корриду с применением насилия. С этим решением мы движемся путем столицы перемен, уважающей права животных, которая не потерпит, чтобы они подвергались жестокому обращению или насилию», – заявила Бругада. 

Как сообщает издание La Razon, конгресс Мехико одобрил проведение корриды без крови продолжительностью 15 минут, а не 10, как предлагалось изначально. «За» постановление проголосовал 61 законодатель, «против» – один человек.

Коррида является наиболее распространенной формой боя быков и традиционным испанским зрелищем, которое также практикуется и в ряде других странах, в том числе в Южной Америке.

В январе 2024 г. суд в Мексике вновь ввел отмененный в декабре 2023 г. запрет на корриду на арене Plaza de Toros Mexico, являющейся самой большой площадкой для боев быков в мире, сообщало издание Razon. Ограничение было установлено после обращения в суд местной ассоциации по защите прав животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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