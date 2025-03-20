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Средний чек на заграничные туры за три года вырос на 44%

Ведомости

За последние три года стоимость зарубежных туров для россиян значительно увеличилась: средний чек вырос на 44% – со 143 000 руб. в 2022 г. до 206 000 руб. в 2024 г., следует из данных агрегатора туров Onlinetours, с которыми ознакомились «Ведомости».

Подорожали и внутренние путешествия: средняя стоимость тура по России и Абхазии выросла с 46 000 до 65 000 руб. (+51%).

Лидерами среди направлений остаются: Турция – 34% от всех поездок, Россия – 29% и Египет – 14%.

Аналитики Onlinetours отмечают, что наиболее быстрорастущим направлением стал Китай – в 2024 г. он занял 11-е место среди всех туристических направлений, тогда как три года назад поездки туда были редкостью. Также значительно вырос интерес к ОАЭ (рост в три раза), Таиланду и Шри-Ланке (в четыре раза), Кубе (в шесть раз) и Вьетнаму (в 11 раз).

Средний чек на заграничные отели увеличился на 28% – с 68 000 до 87 000 руб. Стоимость размещения в отелях России и Абхазии выросла почти в два раза – с 14 000 до 27 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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