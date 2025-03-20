Средний чек на заграничные туры за три года вырос на 44%
За последние три года стоимость зарубежных туров для россиян значительно увеличилась: средний чек вырос на 44% – со 143 000 руб. в 2022 г. до 206 000 руб. в 2024 г., следует из данных агрегатора туров Onlinetours, с которыми ознакомились «Ведомости».
Подорожали и внутренние путешествия: средняя стоимость тура по России и Абхазии выросла с 46 000 до 65 000 руб. (+51%).
Лидерами среди направлений остаются: Турция – 34% от всех поездок, Россия – 29% и Египет – 14%.
Аналитики Onlinetours отмечают, что наиболее быстрорастущим направлением стал Китай – в 2024 г. он занял 11-е место среди всех туристических направлений, тогда как три года назад поездки туда были редкостью. Также значительно вырос интерес к ОАЭ (рост в три раза), Таиланду и Шри-Ланке (в четыре раза), Кубе (в шесть раз) и Вьетнаму (в 11 раз).
Средний чек на заграничные отели увеличился на 28% – с 68 000 до 87 000 руб. Стоимость размещения в отелях России и Абхазии выросла почти в два раза – с 14 000 до 27 000 руб.