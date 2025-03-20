Средний чек на заграничные туры за три года вырос на 44%

Аналитики Onlinetours отмечают, что наиболее быстрорастущим направлением стал Китай – в 2024 г. он занял 11-е место среди всех туристических направлений, тогда как три года назад поездки туда были редкостью. Также значительно вырос интерес к ОАЭ (рост в три раза), Таиланду и Шри-Ланке (в четыре раза), Кубе (в шесть раз) и Вьетнаму (в 11 раз).