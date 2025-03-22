Суд назначил дату начала слушаний по уголовному делу Шлосберга

За нарушение порядка деятельности иноагента, если оно совершено после привлечения к административной ответственности по ч. 2-9 ст. 19.34 два раза в течение одного года, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Шлосберг говорил «Ведомостям», что не видит основания для возбуждения уголовного дела.