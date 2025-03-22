Суд назначил дату начала слушаний по уголовному делу Шлосберга
Слушания по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга
Мировой судья судебного участка № 38 Пскова начнет слушания 28 марта в 15:00.
Шлосберг обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. О возбуждении против него уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ стало известно в октябре прошлого года, тогда же в квартире политика прошли обыски.
В январе Шлосбергу было предъявлено обвинение. По версии следствия, зампред «Яблока» который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, снова «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». Политику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За нарушение порядка деятельности иноагента, если оно совершено после привлечения к административной ответственности по ч. 2-9 ст. 19.34 два раза в течение одного года, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Шлосберг говорил «Ведомостям», что не видит основания для возбуждения уголовного дела.