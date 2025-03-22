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Суд назначил дату начала слушаний по уголовному делу Шлосберга

Ведомости

Слушания по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) начнутся 28 марта, сообщается на сайте мировых судов региона.

Мировой судья судебного участка № 38 Пскова начнет слушания 28 марта в 15:00.

Шлосберг обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. О возбуждении против него уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ стало известно в октябре прошлого года, тогда же в квартире политика прошли обыски.

В январе Шлосбергу было предъявлено обвинение. По версии следствия, зампред «Яблока» который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, снова «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». Политику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За нарушение порядка деятельности иноагента, если оно совершено после привлечения к административной ответственности по ч. 2-9 ст. 19.34 два раза в течение одного года, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Шлосберг говорил «Ведомостям», что не видит основания для возбуждения уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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