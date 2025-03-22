Папа римский Франциск завершит курс лечения в больнице 23 марта
Папа римский Франциск завершит курс лечения в римской больнице и вернется в Ватикан 23 марта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на лечащего врача понтифика.
После выписки папе римскому потребуется два месяца в режиме отдыха.
Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом. 22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что понтифик восстанавливает силы в больнице, после лечения ему нужно будет заново учиться говорить. Кардинал также опроверг заявления о том, что папа римский уйдет в отставку на фоне болезни.
Reuters писало, что состояние Франциска стабильно, с 17 марта он не подключен к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 3 марта у понтифика дважды произошли эпизоды острой дыхательной недостаточности, которые потребовали возобновления неинвазивной вентиляции легких.
21 февраля кардинал Джанфранко Равази допустил, что папа римский может отречься от престола, если ему будет сложно исполнять свои служебные обязанности.