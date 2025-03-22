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Папа римский Франциск завершит курс лечения в больнице 23 марта

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Папа римский Франциск завершит курс лечения в римской больнице и вернется в Ватикан 23 марта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на лечащего врача понтифика.

После выписки папе римскому потребуется два месяца в режиме отдыха.

Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом. 22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что понтифик восстанавливает силы в больнице, после лечения ему нужно будет заново учиться говорить. Кардинал также опроверг заявления о том, что папа римский уйдет в отставку на фоне болезни.

Reuters писало, что состояние Франциска стабильно, с 17 марта он не подключен к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 3 марта у понтифика дважды произошли эпизоды острой дыхательной недостаточности, которые потребовали возобновления неинвазивной вентиляции легких.

21 февраля кардинал Джанфранко Равази допустил, что папа римский может отречься от престола, если ему будет сложно исполнять свои служебные обязанности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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