Папа римский Франциск завершит курс лечения в больнице 23 марта

Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом. 22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что понтифик восстанавливает силы в больнице, после лечения ему нужно будет заново учиться говорить. Кардинал также опроверг заявления о том, что папа римский уйдет в отставку на фоне болезни.