Народная артистка России Добровольская была посмертно удостоена премии «Ника»
Ведущую актрису Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова и народную артистку России Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Хуже всех» (реж. Саша Кармаева), сообщается в Telegram-канале премии.
«Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса», – сказал продюсер картины Федор Попов в ходе награждения (цитата по ТАСС).
Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. 14 января в МХТ имени Антона Чехова прошло прощание с актрисой. В тот же день на Троекуровском кладбище в Москве прошли ее похороны.
Народная артистка родилась 26 декабря 1964 г. В 1987 г. окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Максима Горького. С 1991 г. работала в МХТ имени Антона Чехова. Сыграла на сцене театра десятки главных ролей. Добровольская активно снималась в российских фильмах и сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было» и др. В 1998 г. Она стала заслуженной артисткой РФ, а в 2005 г. получила звание народной артистки России.
«Ника» – национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения золотой статуэтки древнегреческой богини Ники состоялась в 1988 г. Основатель и художественный руководитель премии – Юлий Гусман.