Хинштейн: блогеру Апачеву придется дать объяснения полицейским
Блогер Аким Апачев, нарушив запрет на въезд в приграничные районы, не сможет бесконечно избегать встречи с полицией после поездки в Суджу, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, сотрудники УМВД пытаются привлечь блогера к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ и проводят проверку по статье УК РФ о вандализме. Апачев признал, что был в Судже, но отказывается приезжать в Курск, что мешает составлению протоколов и передаче дела в суд. Он утверждает, что находится в Донецке, но на связь с местной полицией не выходит.
Хинштейн подчеркнул, что избежать ответственности ему не удастся. По результатам опроса, проведенного губернатором среди жителей Курской области, более 87% участников (свыше 102 000 человек) не поверили в раскаяние блогера. 23 марта в сети завирусилось видео, где Апачев разрисовывал стены домов в Судже антиукраинскими надписями с нецензурными выражениями.
Врио губернатора в тот же день написал, что в действиях блогера усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм. Хинштейн сообщил, что поручил региональному комитету безопасности подготовить возбуждение административного производства, а заявления в полицию и прокуратуру будут поданы в ближайшее время.
Он назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По словам чиновника, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Сам блогер предлагал возмущенным жителям приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, блогер предлагал подраться. Видео с граффити в Судже появилось в Telegram-канале WarGonzo. В публикации приводились слова Апачева о том, что «русский художник обязан работать в прифронтовой зоне».
24 марта Хинштейн заявил, что извинения Апачева не отменяют состава правонарушения. Апачев стал известным как автор песни «Лето и арбалеты», которую в сети называют неофициальным гимном ЧВК «Вагнер». Суджа была освобождена от украинских войск 13 марта. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 г. после их прорыва через границу в Суджанском районе.