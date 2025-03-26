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Хинштейн: блогеру Апачеву придется дать объяснения полицейским

Ведомости

Блогер Аким Апачев, нарушив запрет на въезд в приграничные районы, не сможет бесконечно избегать встречи с полицией после поездки в Суджу, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, сотрудники УМВД пытаются привлечь блогера к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ и проводят проверку по статье УК РФ о вандализме. Апачев признал, что был в Судже, но отказывается приезжать в Курск, что мешает составлению протоколов и передаче дела в суд. Он утверждает, что находится в Донецке, но на связь с местной полицией не выходит.

Хинштейн подчеркнул, что избежать ответственности ему не удастся. По результатам опроса, проведенного губернатором среди жителей Курской области, более 87% участников (свыше 102 000 человек) не поверили в раскаяние блогера. 23 марта в сети завирусилось видео, где Апачев разрисовывал стены домов в Судже антиукраинскими надписями с нецензурными выражениями.

Врио губернатора в тот же день написал, что в действиях блогера усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм. Хинштейн сообщил, что поручил региональному комитету безопасности подготовить возбуждение административного производства, а заявления в полицию и прокуратуру будут поданы в ближайшее время.

Он назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По словам чиновника, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Сам блогер предлагал возмущенным жителям приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, блогер предлагал подраться. Видео с граффити в Судже появилось в Telegram-канале WarGonzo. В публикации приводились слова Апачева о том, что «русский художник обязан работать в прифронтовой зоне».

24 марта Хинштейн заявил, что извинения Апачева не отменяют состава правонарушения. Апачев стал известным как автор песни «Лето и арбалеты», которую в сети называют неофициальным гимном ЧВК «Вагнер». Суджа была освобождена от украинских войск 13 марта. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 г. после их прорыва через границу в Суджанском районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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