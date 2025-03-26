Хинштейн: блогеру Апачеву придется дать объяснения полицейским

По его словам, сотрудники УМВД пытаются привлечь блогера к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ и проводят проверку по статье УК РФ о вандализме. Апачев признал, что был в Судже, но отказывается приезжать в Курск, что мешает составлению протоколов и передаче дела в суд. Он утверждает, что находится в Донецке, но на связь с местной полицией не выходит.