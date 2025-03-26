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Ученые впервые запечатлели полярное сияние на Нептуне

Ведомости

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» впервые зафиксировал полярное сияние на Нептуне. Это открытие завершает многолетние попытки астрономов наблюдать подобное явление на всех газовых гигантах Солнечной системы, сообщается на сайте NASA.

Сияние на Нептуне удалось зафиксировать благодаря высокой чувствительности телескопа в ближнем инфракрасном диапазоне. Полученные снимки показали яркие голубые пятна, свидетельствующие о мощной полярной активности.

Как и на других планетах, полярные сияния возникают, когда заряженные частицы, в основном от Солнца, взаимодействуют с магнитным полем планеты. Однако на Нептуне они были обнаружены не на полюсах, а в средних широтах – это связано с необычным наклоном его магнитного поля.

Ранее астрономам мешала экстремально низкая температура в верхних слоях атмосферы планеты – в 2023 г. она оказалась почти вдвое ниже, чем во время пролета зонда «Вояджер-2» в 1989 г. Это могло существенно ослаблять интенсивность полярных сияний, делая их почти незаметными.

Новые данные помогут ученым лучше понять, как устроено магнитное поле Нептуна и как оно взаимодействует с солнечным ветром.

29 января на спутнике Юпитера Ио зафиксировано первое зарегистрированное в Солнечной системе мощное вулканическое событие. Исследователи миссии «Юнона» обнаружили явление в южном полушарии Ио. Горячая вулканическая точка производит извержения, которые в шесть раз превышают суммарную энергию всех электростанций, находящихся на Земле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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