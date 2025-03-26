Ученые впервые запечатлели полярное сияние на Нептуне
Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» впервые зафиксировал полярное сияние на Нептуне. Это открытие завершает многолетние попытки астрономов наблюдать подобное явление на всех газовых гигантах Солнечной системы, сообщается на сайте NASA.
Сияние на Нептуне удалось зафиксировать благодаря высокой чувствительности телескопа в ближнем инфракрасном диапазоне. Полученные снимки показали яркие голубые пятна, свидетельствующие о мощной полярной активности.
Как и на других планетах, полярные сияния возникают, когда заряженные частицы, в основном от Солнца, взаимодействуют с магнитным полем планеты. Однако на Нептуне они были обнаружены не на полюсах, а в средних широтах – это связано с необычным наклоном его магнитного поля.
Ранее астрономам мешала экстремально низкая температура в верхних слоях атмосферы планеты – в 2023 г. она оказалась почти вдвое ниже, чем во время пролета зонда «Вояджер-2» в 1989 г. Это могло существенно ослаблять интенсивность полярных сияний, делая их почти незаметными.
Новые данные помогут ученым лучше понять, как устроено магнитное поле Нептуна и как оно взаимодействует с солнечным ветром.
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