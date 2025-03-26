Ученые впервые запечатлели полярное сияние на Нептуне

Как и на других планетах, полярные сияния возникают, когда заряженные частицы, в основном от Солнца, взаимодействуют с магнитным полем планеты. Однако на Нептуне они были обнаружены не на полюсах, а в средних широтах – это связано с необычным наклоном его магнитного поля.