NASA: на спутнике Юпитера зафиксировано мощное вулканическое событие
На спутнике Юпитера Ио зафиксировано первое зарегистрированное в Солнечной системе мощное вулканическое событие. Об этом сообщает лаборатория реактивного движения NASA.
Исследователи миссии «Юнона» обнаружили явление в южном полушарии Ио. Горячая вулканическая точка производит извержения, которые в шесть раз превышают суммарную энергию всех электростанций, находящихся на Земле.
Как отмечают в NASA, событие на спутнике Юпитера является экстремальным, хотя и не редким для него. Эллиптическая орбита обходит Юпитер раз за 42,5 часа, находясь близко к планете. В результате этого процесса Ио подвергается сжатию, что сопровождается выделением энергии. Эта энергия расплавляет часть недр спутника, что приводит к извержению примерно 400 вулканов, которые находятся на Ио.
Площадь происходящего вулканического события составляет 100 000 квадратных км. Общая интенсивность новой горячей точки превысила 80 триллионов ватт.
Ио – спутник Юпитера, размером с земную Луну. Он находится ближе всех к планете и имеет диаметр 3642 километра, что делает его четвертым по величине спутником в Солнечной системе.
21 января ученые зафиксировали в космосе мощные ветровые потоки на экваторе гигантской экзопланеты WASP-127b. Скорость ветра там достигает 33 000 км/ч, сообщалось на сайте Европейской южной обсерватории. Уточнялось, что реактивный ветер движется в шесть раз быстрее, чем вращается планета.