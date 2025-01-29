NASA: на спутнике Юпитера зафиксировано мощное вулканическое событие

Как отмечают в NASA, событие на спутнике Юпитера является экстремальным, хотя и не редким для него. Эллиптическая орбита обходит Юпитер раз за 42,5 часа, находясь близко к планете. В результате этого процесса Ио подвергается сжатию, что сопровождается выделением энергии. Эта энергия расплавляет часть недр спутника, что приводит к извержению примерно 400 вулканов, которые находятся на Ио.