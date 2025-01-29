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NASA: на спутнике Юпитера зафиксировано мощное вулканическое событие

Ведомости

На спутнике Юпитера Ио зафиксировано первое зарегистрированное в Солнечной системе мощное вулканическое событие. Об этом сообщает лаборатория реактивного движения NASA.

Исследователи миссии «Юнона» обнаружили явление в южном полушарии Ио. Горячая вулканическая точка производит извержения, которые в шесть раз превышают суммарную энергию всех электростанций, находящихся на Земле.

Как отмечают в NASA, событие на спутнике Юпитера является экстремальным, хотя и не редким для него. Эллиптическая орбита обходит Юпитер раз за 42,5 часа, находясь близко к планете. В результате этого процесса Ио подвергается сжатию, что сопровождается выделением энергии. Эта энергия расплавляет часть недр спутника, что приводит к извержению примерно 400 вулканов, которые находятся на Ио.

Площадь происходящего вулканического события составляет 100 000 квадратных км. Общая интенсивность новой горячей точки превысила 80 триллионов ватт.

Ио – спутник Юпитера, размером с земную Луну. Он находится ближе всех к планете и имеет диаметр 3642 километра, что делает его четвертым по величине спутником в Солнечной системе.

21 января ученые зафиксировали в космосе мощные ветровые потоки на экваторе гигантской экзопланеты WASP-127b. Скорость ветра там достигает 33 000 км/ч, сообщалось на сайте Европейской южной обсерватории. Уточнялось, что реактивный ветер движется в шесть раз быстрее, чем вращается планета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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