Напавшим на людей в Амстердаме оказался 30-летний гражданин Украины
Мужчина, напавший на людей с ножом в Амстердаме 27 марта, оказался 30-летним гражданином Украины, передает издание Nu со ссылкой на полицию.
Подозреваемый родом из Донецкой области. Полиция долго пыталась установить личность мужчины, поскольку он носил с собой несколько поддельных документов и не сотрудничал во время допросов, говорится в материале.
Судебное заседание по избранию ему меры пресечения состоится 1 апреля. Он был задержан 27 марта после нападения на улице Синт-Николасстраат. В результате атаки с использованием ножа пять человек получили ранения – это 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама, а также 26-летний поляк.
Обезвредить нападавшего удалось британскому туристу, мэр города Фемке Халсема вручила ему «значок героя».
В январе в результате нападения с ножом в словацком городе Спишска-Стара-Вес в гимназии погибли два человека. Нападавшим был 18-летний ученик, писали СМИ.
6 декабря прошлого года восьмиклассник напал с ножом на двоих учеников в филиале Краснодарской школы № 94. В тяжелом состоянии в больницу было доставлено пять пострадавших учеников. Нападавшего задержали на месте происшествия. 11 марта этого года школьник ранил ножом двух человек в школе Нижнего Новгорода. По данным властей, между учащимися школы № 117 произошел конфликт, были ранены двое человек.