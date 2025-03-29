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Напавшим на людей в Амстердаме оказался 30-летний гражданин Украины

Ведомости

Мужчина, напавший на людей с ножом в Амстердаме 27 марта, оказался 30-летним гражданином Украины, передает издание Nu со ссылкой на полицию.

Подозреваемый родом из Донецкой области. Полиция долго пыталась установить личность мужчины, поскольку он носил с собой несколько поддельных документов и не сотрудничал во время допросов, говорится в материале.

Судебное заседание по избранию ему меры пресечения состоится 1 апреля. Он был задержан 27 марта после нападения на улице Синт-Николасстраат. В результате атаки с использованием ножа пять человек получили ранения – это 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама, а также 26-летний поляк.

Обезвредить нападавшего удалось британскому туристу, мэр города Фемке Халсема вручила ему «значок героя».

В январе в результате нападения с ножом в словацком городе Спишска-Стара-Вес в гимназии погибли два человека. Нападавшим был 18-летний ученик, писали СМИ.

6 декабря прошлого года восьмиклассник напал с ножом на двоих учеников в филиале Краснодарской школы № 94. В тяжелом состоянии в больницу было доставлено пять пострадавших учеников. Нападавшего задержали на месте происшествия. 11 марта этого года школьник ранил ножом двух человек в школе Нижнего Новгорода. По данным властей, между учащимися школы № 117 произошел конфликт, были ранены двое человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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