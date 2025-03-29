Напавшим на людей в Амстердаме оказался 30-летний гражданин Украины

Судебное заседание по избранию ему меры пресечения состоится 1 апреля. Он был задержан 27 марта после нападения на улице Синт-Николасстраат. В результате атаки с использованием ножа пять человек получили ранения – это 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама, а также 26-летний поляк.