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Спасателей МЧС направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы

В провинцию Мандалай выдвинулись российские спасатели и кинологи
Ведомости

Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Мьянме, сводный отряд перебросили в самый пострадавший район страны – провинцию Мандалай, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

Два самолета федерального ведомства прибыли 29 марта в Мьянму, чтобы начать работы по ликвидации последствий. МЧС сообщило, что помощь стране будут оказывать более 100 российских спасателей.

На следующий день в ведомстве сообщили, что на совместном заседании представителей российского МЧС с руководством правительства Мьянмы было принято решение перебросить сводный отряд МЧС в провинцию Мандалай, которая больше всего пострадала от стихийного бедствия. По данным ведомства, в провинцию вылетела группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотных авиасистем (БАС). На месте они первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще десять человек выдвинулись в Мандалай на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.

Помощь российских спасателей очень нужна в Мьянме, заявил в опубликованном МЧС видео руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов. По его словам, такого порядка работы, как в России, «когда работает комиссия, оперативный штаб по уточнению масштабов разрушения, здесь нет». Он уточнил, что функция по ликвидации чрезвычайных ситуаций возложена в стране на разные министерства и ведомства, поэтому МЧС собирает «скудную информацию» от губернаторов областей.

Отряд российского ведомства вошел в состав международного оперативного штаба, который сформирован в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд, добавили в МЧС.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. Число погибших превысило 1600 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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