Спасателей МЧС направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы

На следующий день в ведомстве сообщили, что на совместном заседании представителей российского МЧС с руководством правительства Мьянмы было принято решение перебросить сводный отряд МЧС в провинцию Мандалай, которая больше всего пострадала от стихийного бедствия. По данным ведомства, в провинцию вылетела группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотных авиасистем (БАС). На месте они первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще десять человек выдвинулись в Мандалай на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.