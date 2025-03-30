Спасателей МЧС направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Спасателей МЧС направили в самый пострадавший от землетрясения район МьянмыВ провинцию Мандалай выдвинулись российские спасатели и кинологи
Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Мьянме, сводный отряд перебросили в самый пострадавший район страны – провинцию Мандалай, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.
Два самолета федерального ведомства прибыли 29 марта в Мьянму, чтобы начать работы по ликвидации последствий. МЧС сообщило, что помощь стране будут оказывать более 100 российских спасателей.
На следующий день в ведомстве сообщили, что на совместном заседании представителей российского МЧС с руководством правительства Мьянмы было принято решение перебросить сводный отряд МЧС в провинцию Мандалай, которая больше всего пострадала от стихийного бедствия. По данным ведомства, в провинцию вылетела группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотных авиасистем (БАС). На месте они первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще десять человек выдвинулись в Мандалай на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.
Помощь российских спасателей очень нужна в Мьянме, заявил в опубликованном МЧС видео руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов. По его словам, такого порядка работы, как в России, «когда работает комиссия, оперативный штаб по уточнению масштабов разрушения, здесь нет». Он уточнил, что функция по ликвидации чрезвычайных ситуаций возложена в стране на разные министерства и ведомства, поэтому МЧС собирает «скудную информацию» от губернаторов областей.
Отряд российского ведомства вошел в состав международного оперативного штаба, который сформирован в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд, добавили в МЧС.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. Число погибших превысило 1600 человек.