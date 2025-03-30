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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1700 человек

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Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме выросло до 1700 человек, еще около 300 числятся пропавшими без вести, передает китайское агентство Xinhua со ссылкой на данные государственного административного совета страны.

29 марта число жертв выросло до 1644, сообщало Xinhua. На следующий день стало известно о порядка 1700 погибших при землетрясении. Еще 3400 человек пострадали, а 300 граждан числятся пропавшими без вести. Посольство Китая в Мьянме также подтвердило 30 марта, что в результате землетрясения пострадали до 14 китайских граждан.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. Землетрясение затронуло и Таиланд, в столице которого при обрушении строящегося здания погибли 17 человек, поиски пропавших без вести продолжаются.

Два самолета МЧС России со спасателями прибыли 29 марта в Мьянму, чтобы начать работы по ликвидации последствий. Сводный отряд перебросили в самый пострадавший район страны – провинцию Мандалай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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