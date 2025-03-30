Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1700 человек
Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме выросло до 1700 человек, еще около 300 числятся пропавшими без вести, передает китайское агентство Xinhua со ссылкой на данные государственного административного совета страны.
29 марта число жертв выросло до 1644, сообщало Xinhua. На следующий день стало известно о порядка 1700 погибших при землетрясении. Еще 3400 человек пострадали, а 300 граждан числятся пропавшими без вести. Посольство Китая в Мьянме также подтвердило 30 марта, что в результате землетрясения пострадали до 14 китайских граждан.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. Землетрясение затронуло и Таиланд, в столице которого при обрушении строящегося здания погибли 17 человек, поиски пропавших без вести продолжаются.
Два самолета МЧС России со спасателями прибыли 29 марта в Мьянму, чтобы начать работы по ликвидации последствий. Сводный отряд перебросили в самый пострадавший район страны – провинцию Мандалай.