Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1700 человек

29 марта число жертв выросло до 1644, сообщало Xinhua. На следующий день стало известно о порядка 1700 погибших при землетрясении. Еще 3400 человек пострадали, а 300 граждан числятся пропавшими без вести. Посольство Китая в Мьянме также подтвердило 30 марта, что в результате землетрясения пострадали до 14 китайских граждан.