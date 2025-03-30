Число погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 17
В результате произошедшего 28 марта землетрясения, в столице Таиланда Бангкоке погибли 17 человек, еще 32 получили ранения, сообщает TNN Thailand.
Ранее сообщалось о 10 жертвах. В списке пропавших без вести числятся 83 человека, их поиски продолжаются. Девять из 17 погибших были найдены под завалами обрушившегося здания.
По данным издания, сообщается о разрушениях в 18 провинциях Таиланда. Повреждены 420 домов, 48 храмов, 76 больниц, 23 школы, 18 правительственных учреждений и др.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта в Мьянме. В стране погибли более 1600 человек, около 3400 пострадали. Подземные толчки ощутили также жители Таиланда, в результате чего в Бангкоке обрушилось строящееся здание.