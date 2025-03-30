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Число погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 17

Ведомости

В результате произошедшего 28 марта землетрясения, в столице Таиланда Бангкоке погибли 17 человек, еще 32 получили ранения, сообщает TNN Thailand.

Ранее сообщалось о 10 жертвах. В списке пропавших без вести числятся 83 человека, их поиски продолжаются. Девять из 17 погибших были найдены под завалами обрушившегося здания.

По данным издания, сообщается о разрушениях в 18 провинциях Таиланда. Повреждены 420 домов, 48 храмов, 76 больниц, 23 школы, 18 правительственных учреждений и др.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта в Мьянме. В стране погибли более 1600 человек, около 3400 пострадали. Подземные толчки ощутили также жители Таиланда, в результате чего в Бангкоке обрушилось строящееся здание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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