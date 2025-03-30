Рядом с государством Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7,1

Рядом с государством Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7,1На острове объявлена угроза цунами
Недалеко от государства Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение о цунами, передает Associated Press (AP).
Геологическая служба США сообщила, что толчки произошли примерно в 100 км к северо-востоку от Тонга. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил, что опасные волны возможны на побережьях, расположенных в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения. Сообщений о разрушениях пока не поступало, пишет AP.
Тонга – полинезийское королевство, состоящее из порядка 170 островов в южной части Тихого океана. Тонга находится более чем в 3500 км от восточного побережья Австралии. Объединенный австралийский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы для материковой части Австралии нет, пишет ABC.
На этой неделе мощное землетрясение, жертвами которого стали уже около 1700 человек, произошло в Мьянме. Были разрушены многие здания, пострадали более 3000 человек. Стихийное бедствие также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, в результате чего погибли 17 человек, а десятки числятся пропавшими.