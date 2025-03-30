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Рядом с государством Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7,1

На острове объявлена угроза цунами
Ведомости

Недалеко от государства Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение о цунами, передает Associated Press (AP).

Геологическая служба США сообщила, что толчки произошли примерно в 100 км к северо-востоку от Тонга. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил, что опасные волны возможны на побережьях, расположенных в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения. Сообщений о разрушениях пока не поступало, пишет AP.

Тонга – полинезийское королевство, состоящее из порядка 170 островов в южной части Тихого океана. Тонга находится более чем в 3500 км от восточного побережья Австралии. Объединенный австралийский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы для материковой части Австралии нет, пишет ABC.

Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения.
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Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения. / Sakchai Lalit / AP Photo

На этой неделе мощное землетрясение, жертвами которого стали уже около 1700 человек, произошло в Мьянме. Были разрушены многие здания, пострадали более 3000 человек. Стихийное бедствие также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, в результате чего погибли 17 человек, а десятки числятся пропавшими.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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