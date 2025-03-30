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МЧС России приступило к разведке в Мандалае после землетрясения в Мьянме

В городе много полностью разрушенных зданий
Ведомости

МЧС России приступило к разведке в наиболее пострадавшем от землетрясения втором по величине городе Мьянмы Мандалае. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент спасатели выбирают место для базового лагеря и проводят разведку, чтобы определить объем предстоящих работ. В городе много полностью разрушенных зданий, на месте которых образовались огромные завалы высотой в несколько этажей. Под руинами по-прежнему могут оставаться люди.

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло крупное землетрясение, магнитуда которого, согласно разным данным, составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр располагался примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Позже последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.

Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения.
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Утром 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, составила от 7,7 до 7,9. Как пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), эпицентр располагался примерно в 17,2 км от города Мандалай в Мьянме на глубине 10 км. Спустя несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. По данным The New York Times, по меньшей мере 20 человек погибли. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе Таиланде. В Бангкоке введен режим чрезвычайного положения. / Sakchai Lalit / AP Photo

Жертвами стихийного бедствия стали около 1700 человек, пострадали еще более 3000. Природное явление также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, в результате погибли 17 человек, еще десятки числятся пропавшими.

МЧС сообщало, что в Мьянму направлены два самолета со 120 спасателями для ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, в состав группировки вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи. Решение было принято по указанию президента РФ Владимира Путина.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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