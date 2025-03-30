МЧС России приступило к разведке в Мандалае после землетрясения в Мьянме

МЧС России приступило к разведке в Мандалае после землетрясения в МьянмеВ городе много полностью разрушенных зданий
МЧС России приступило к разведке в наиболее пострадавшем от землетрясения втором по величине городе Мьянмы Мандалае. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящий момент спасатели выбирают место для базового лагеря и проводят разведку, чтобы определить объем предстоящих работ. В городе много полностью разрушенных зданий, на месте которых образовались огромные завалы высотой в несколько этажей. Под руинами по-прежнему могут оставаться люди.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло крупное землетрясение, магнитуда которого, согласно разным данным, составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр располагался примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Позже последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.
Жертвами стихийного бедствия стали около 1700 человек, пострадали еще более 3000. Природное явление также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, в результате погибли 17 человек, еще десятки числятся пропавшими.
МЧС сообщало, что в Мьянму направлены два самолета со 120 спасателями для ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, в состав группировки вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи. Решение было принято по указанию президента РФ Владимира Путина.