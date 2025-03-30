Военкора «Первого канала» Прокофьеву могут наградить орденом Мужества посмертно
Военного корреспондента «Первого канала» Анну Прокофьеву могут наградить орденом Мужества посмертно. Соответствующее предложение находится на рассмотрении у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Алексей Громов на церемонии прощания с корреспондентом.
«На рассмотрении у президента сейчас предложение о награждении Анны орденом Мужества. Мы всегда будем помнить ее, страна будет ее помнить», – подчеркнул Громов.
Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области на границе с Украиной. Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. Находившийся в составе группы оператор Дмитрий Волков пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «журналистика», владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» работала в испанской редакции. С 2023 г. начала работать военкором на «Первом канале», освещала события в зоне российской спецоперации на Украине.