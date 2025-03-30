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Военкора «Первого канала» Прокофьеву могут наградить орденом Мужества посмертно

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Военного корреспондента «Первого канала» Анну Прокофьеву могут наградить орденом Мужества посмертно. Соответствующее предложение находится на рассмотрении у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Алексей Громов на церемонии прощания с корреспондентом.

«На рассмотрении у президента сейчас предложение о награждении Анны орденом Мужества. Мы всегда будем помнить ее, страна будет ее помнить», – подчеркнул Громов.

Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области на границе с Украиной. Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. Находившийся в составе группы оператор Дмитрий Волков пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии со ст. 205 (террористический акт) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с Прокофьевой. На прощание с погибшей военкором прислали венок от Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта говорил, что в Кремле соболезнуют родным погибшей и ее коллегам.

Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «журналистика», владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» работала в испанской редакции. С 2023 г. начала работать военкором на «Первом канале», освещала события в зоне российской спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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