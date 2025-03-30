Военкора «Первого канала» Прокофьеву могут наградить орденом Мужества посмертно

Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «журналистика», владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» работала в испанской редакции. С 2023 г. начала работать военкором на «Первом канале», освещала события в зоне российской спецоперации на Украине.