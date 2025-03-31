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Марка Эйдельштейна внесли в украинскую базу «Миротворец»

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Российский актер Марк Эйдельштейн внесен в реестр украинского сайта «Миротворец», следует из базы.

В качестве причин указано покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также неоднократное нарушение государственной границы страны.

Эйдельштейну 23 года. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Шона Бейкера «Анора». Мировая премьера состоялась 21 мая 2024 г. на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В марте 2025 г. фильм выиграл премии «Оскар» в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, лучших режиссера и актрису. Вместе с Эйдельштейном в фильме снимался российский актер Юра Борисов, который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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