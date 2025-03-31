Марка Эйдельштейна внесли в украинскую базу «Миротворец»

Эйдельштейну 23 года. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Шона Бейкера «Анора». Мировая премьера состоялась 21 мая 2024 г. на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В марте 2025 г. фильм выиграл премии «Оскар» в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, лучших режиссера и актрису. Вместе с Эйдельштейном в фильме снимался российский актер Юра Борисов, который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».