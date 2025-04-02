Кириенко: авиасообщение между Россией и Абхазией откроется 1 мая
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о планах запустить регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Полноценные рейсы в аэропорт Сухума начнут выполняться с 1 мая, решение было принято по поручению президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.
Помимо авиасообщения, с 1 мая будет запущена электричка из Абхазии в Сириус (расположен рядом с Сочи). Время в пути составит около трех часов, стоимость билета – 360 руб.
«Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность», – отметил Кириенко.
1 апреля Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии. Граждане Абхазии, имеющие российское гражданство либо вид на жительство в России, смогут получать российские водительские удостоверения без сдачи экзаменов и медосмотра.