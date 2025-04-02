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Кириенко: авиасообщение между Россией и Абхазией откроется 1 мая

Ведомости

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о планах запустить регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Полноценные рейсы в аэропорт Сухума начнут выполняться с 1 мая, решение было принято по поручению президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

Помимо авиасообщения, с 1 мая будет запущена электричка из Абхазии в Сириус (расположен рядом с Сочи). Время в пути составит около трех часов, стоимость билета – 360 руб.

«Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность», – отметил Кириенко.

1 апреля Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии. Граждане Абхазии, имеющие российское гражданство либо вид на жительство в России, смогут получать российские водительские удостоверения без сдачи экзаменов и медосмотра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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