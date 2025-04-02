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Суд арестовал активы экс-главы регионального Росприроднадзора на 480 млн рублей

Ведомости

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства 480 млн руб. активов бывшего главы Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, Фролов скрывал 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. Кроме того, ему принадлежат 49 дорогих автомобилей, суммарная стоимость которых составляет 300 млн руб.

Фролов зарегистрировал имущество на родственников и доверенных лиц, чтобы не декларировать его. За время прохождения службы с 2002 г. законный доход его семьи не превысил 31 млн руб.

Помимо имущества Фролов являлся бенефициарным владельцем четырех юридических лиц и выгодоприобретателем трех предпринимателей. От их деятельности он незаконно получил более 147 млн руб.

По решению суда на все имущество ответчиков наложен обеспечительный арест.

17 октября 2024 г. Генпрокуратура обвинила Фролова в коррупции и превышении должностных полномочий. По информации ведомства, в августе 2023 г. Фролов потребовал от подчиненных внести в документы недостоверные сведения о нарушениях. На основании записи управление отказалось выдать организации лицензии по обращению с отходами. В результате предприятию, выполняющему оборонный заказ от государства, был причинен ущерб в 5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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