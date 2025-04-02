Суд арестовал активы экс-главы регионального Росприроднадзора на 480 млн рублей
Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства 480 млн руб. активов бывшего главы Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным следствия, Фролов скрывал 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. Кроме того, ему принадлежат 49 дорогих автомобилей, суммарная стоимость которых составляет 300 млн руб.
Фролов зарегистрировал имущество на родственников и доверенных лиц, чтобы не декларировать его. За время прохождения службы с 2002 г. законный доход его семьи не превысил 31 млн руб.
Помимо имущества Фролов являлся бенефициарным владельцем четырех юридических лиц и выгодоприобретателем трех предпринимателей. От их деятельности он незаконно получил более 147 млн руб.
По решению суда на все имущество ответчиков наложен обеспечительный арест.
17 октября 2024 г. Генпрокуратура обвинила Фролова в коррупции и превышении должностных полномочий. По информации ведомства, в августе 2023 г. Фролов потребовал от подчиненных внести в документы недостоверные сведения о нарушениях. На основании записи управление отказалось выдать организации лицензии по обращению с отходами. В результате предприятию, выполняющему оборонный заказ от государства, был причинен ущерб в 5 млн руб.