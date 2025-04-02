Суд арестовал активы экс-главы регионального Росприроднадзора на 480 млн рублей

17 октября 2024 г. Генпрокуратура обвинила Фролова в коррупции и превышении должностных полномочий. По информации ведомства, в августе 2023 г. Фролов потребовал от подчиненных внести в документы недостоверные сведения о нарушениях. На основании записи управление отказалось выдать организации лицензии по обращению с отходами. В результате предприятию, выполняющему оборонный заказ от государства, был причинен ущерб в 5 млн руб.