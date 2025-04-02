В Чехии сошел с рельсов пассажирский поезд
На северо-востоке Чехии в городе Оломоуц пассажирский поезд сошел с рельсов, двое пассажиров пострадали, сообщает газета České noviny.
В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что пострадавшие получили незначительные травмы. Место происшествия оценили пожарные. Идет расследование причин аварии. По предварительным данным, сход поезда с рельс произошел из-за технической неисправности.
По информации газеты, общий материальный ущерб от аварии оценивается в 16 млн крон (около 600 000 евро).
В сентябре 2024 г. грузовой поезд сошел с рельсов на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта.