Суд удовлетворил иск ГП о взыскании активов Митюшова в доход государства
«Иск удовлетворить полностью», – указано в карточке дела.
«Ведомости» писали об иске заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева к Митюшову 27 января. По словам источника, ведомство обнаружило, что Митюшов в статусе нерезидента страны с 2007 по 2012 г. незаконно контролировал стратегические предприятия России. В то время он работал директором ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО «Газпром».
Собеседник «Ведомостей» заявлял, что Митюшов, имея доступ к коммерческой и конфиденциальной информации «Газпрома», определил, что в Башкирии работает группа предприятий, обслуживающая работу ООО «Газпром нефтехим Салават». Общество имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности России. В группу входят ряд предприятий, подконтрольность которых иностранному лицу угрожает безопасности государства. По словам источника, Митюшов является гражданином Литвы с видом на жительство в Испании, при этом в силу высокой ликвидности и доходности он решил установить контроль над этими предприятиями.
По закону бывший топ-менеджер «Газпрома» не имел права на сделки по приобретению обществ, поэтому он скупал активы через подконтрольные ему российские общества. Против него в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение фигуранту было предъявлено заочно, Митюшов находится в международном розыске.
Генпрокуратура, в частности, просила обратить в доход государства 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», 100% доли ООО «Салаватский катализаторный завод» и 100% акций ОАО «Подземнефтегаз», применив признание последствий недействительности ничтожных сделок – в капитале договоров купли-продажи.