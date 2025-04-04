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Суд удовлетворил иск ГП о взыскании активов Митюшова в доход государства

Ведомости

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства имущества бывшего топ-менеджера энергетического блока группы «Газпром» Алексея Митюшова, следует из картотеки.

«Иск удовлетворить полностью», – указано в карточке дела.

«Ведомости» писали об иске заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева к Митюшову 27 января. По словам источника, ведомство обнаружило, что Митюшов в статусе нерезидента страны с 2007 по 2012 г. незаконно контролировал стратегические предприятия России. В то время он работал директором ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО «Газпром».

Собеседник «Ведомостей» заявлял, что Митюшов, имея доступ к коммерческой и конфиденциальной информации «Газпрома», определил, что в Башкирии работает группа предприятий, обслуживающая работу ООО «Газпром нефтехим Салават». Общество имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности России. В группу входят ряд предприятий, подконтрольность которых иностранному лицу угрожает безопасности государства. По словам источника, Митюшов является гражданином Литвы с видом на жительство в Испании, при этом в силу высокой ликвидности и доходности он решил установить контроль над этими предприятиями.

По закону бывший топ-менеджер «Газпрома» не имел права на сделки по приобретению обществ, поэтому он скупал активы через подконтрольные ему российские общества. Против него в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение фигуранту было предъявлено заочно, Митюшов находится в международном розыске.

Генпрокуратура, в частности, просила обратить в доход государства 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», 100% доли ООО «Салаватский катализаторный завод» и 100% акций ОАО «Подземнефтегаз», применив признание последствий недействительности ничтожных сделок – в капитале договоров купли-продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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