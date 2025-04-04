Суд удовлетворил иск ГП о взыскании активов Митюшова в доход государства

Собеседник «Ведомостей» заявлял, что Митюшов, имея доступ к коммерческой и конфиденциальной информации «Газпрома», определил, что в Башкирии работает группа предприятий, обслуживающая работу ООО «Газпром нефтехим Салават». Общество имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности России. В группу входят ряд предприятий, подконтрольность которых иностранному лицу угрожает безопасности государства. По словам источника, Митюшов является гражданином Литвы с видом на жительство в Испании, при этом в силу высокой ликвидности и доходности он решил установить контроль над этими предприятиями.