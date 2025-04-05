Умер сценарист фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков

В 1988 г. на экраны вышли два фильма по сценариям Короткова – «Абориген» и «Публикация». Спустя год свет увидела драма «Авария, дочь мента» (1989), а в 1991 г. – приключенческая лента «Волкодав». Одной из знаковых работ Короткова стал сценарий к фильму «Затерянный в Сибири» (1990), над которым он трудился совместно с Валерием Фридом и Джеймсом Брабазоном. Режиссер Александр Митта снял картину, которая была номинирована на «Золотой глобус» и «Нику».