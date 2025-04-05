Умер сценарист фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков
На 70-м году жизни скончался советский и российский детский писатель, сценарист и кинорежиссер Юрий Коротков. О его смерти сообщила журналист Арина Бородина в своем Telegram-канале.
«Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино», – написала Бородина.
Коротков родился 10 июня 1955 г. в городе Печора (Республика Коми). В 1980 г. окончил Литературный институт имени Горького, а в 1986 г. – высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской Семена Лунгина.
В 1988 г. на экраны вышли два фильма по сценариям Короткова – «Абориген» и «Публикация». Спустя год свет увидела драма «Авария, дочь мента» (1989), а в 1991 г. – приключенческая лента «Волкодав». Одной из знаковых работ Короткова стал сценарий к фильму «Затерянный в Сибири» (1990), над которым он трудился совместно с Валерием Фридом и Джеймсом Брабазоном. Режиссер Александр Митта снял картину, которая была номинирована на «Золотой глобус» и «Нику».
Среди других фильмов, созданных по произведениям или сценариям Короткова, – «Американка», «Дикая любовь», «Женская собственность», «Кармен», «Попса». Также он выступил соавтором сценариев для картин «Страна глухих» и «Ехали два шофера». В 1992 г. Коротков самостоятельно поставил фильм «Танцующие призраки», основанный на его сценарии «Виллисы».
За сценарий «В ритме бугги» к фильму «Стиляги» Коротков в 2009 г. получил премию «Золотой орел».
Печатался в журналах «Простор», «Юность», «Литературная учеба», «Костер», «Парус» и др.