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Умер сценарист фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков

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На 70-м году жизни скончался советский и российский детский писатель, сценарист и кинорежиссер Юрий Коротков. О его смерти сообщила журналист Арина Бородина в своем Telegram-канале.

«Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино», – написала Бородина. 

Коротков родился 10 июня 1955 г. в городе Печора (Республика Коми). В 1980 г. окончил Литературный институт имени Горького, а в 1986 г. – высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской Семена Лунгина.

В 1988 г. на экраны вышли два фильма по сценариям Короткова – «Абориген» и «Публикация». Спустя год свет увидела драма «Авария, дочь мента» (1989), а в 1991 г. – приключенческая лента «Волкодав». Одной из знаковых работ Короткова стал сценарий к фильму «Затерянный в Сибири» (1990), над которым он трудился совместно с Валерием Фридом и Джеймсом Брабазоном. Режиссер Александр Митта снял картину, которая была номинирована на «Золотой глобус» и «Нику».

Среди других фильмов, созданных по произведениям или сценариям Короткова, – «Американка», «Дикая любовь», «Женская собственность», «Кармен», «Попса». Также он выступил соавтором сценариев для картин «Страна глухих» и «Ехали два шофера». В 1992 г. Коротков самостоятельно поставил фильм «Танцующие призраки», основанный на его сценарии «Виллисы».

За сценарий «В ритме бугги» к фильму «Стиляги» Коротков в 2009 г. получил премию «Золотой орел».

Печатался в журналах «Простор», «Юность», «Литературная учеба», «Костер», «Парус» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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