Дежурные силы ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников за ночь
Дежурные российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество БПЛА – 16 – было ликвидировано в небе над Воронежской областью, еще 14 – над Белгородской областью. Над Курской областью российские военные нейтрализовали шесть дронов, столько же было уничтожено над Самарской областью.
Три беспилотника были сбиты над территорией Республики Мордовия, по одному – над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.