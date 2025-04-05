«Известия»: граждан Франции задержали при попытке проникновения на Байконур
Четверо граждан Франции были задержаны на территории космодрома Байконур за попытку незаконного проникновения. Как сообщил источник «Известий» 5 апреля, у задержанных не было документов, разрешающих нахождение на охраняемом объекте.
По предварительной информации, иностранцы пытались сфотографировать ракету-носитель «Энергия». Их остановили сотрудники полиции, после чего на нарушителей были составлены протоколы за несоблюдение пропускного режима.
Инцидент не повлиял на работу космодрома.