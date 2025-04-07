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В заливе Петра Великого нашли затонувшую в 1941 году подлодку

Ведомости

В заливе Петра Великого в Приморье была найдена подлодка типа «Малютка», потерпевшая крушение в 1941 г., говорится в сообщении Тихоокеанского флота (ТОФ).

Поиски затонувших подлодок «М-49» и «М-63» ТОФа стартовали примерно 20 лет назад. Субмарины пропали без вести в период с 10 по 17 августа 1941 г. Судно в заливе Петра Великого было обнаружено военнослужащими ТОФа при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников. Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» ТОФ смог достоверно определить место гибели и тип обнаруженной подлодки

«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой "М-49" Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 г. На подводной лодке "М-49" погиб экипаж в составе 22 человек», – сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По данным ТОФа, для проведения поисковых работ в разное время использовались научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие суда Тихоокеанского флота.

В октябре 2021 г. в районе японского острова Иводзима в результате землетрясения на поверхность поднялись части кораблей, потопленных во время Второй мировой войны. Как сообщал телеканал Asahi, со дна поднялись останки 24 японских транспортных кораблей, которые захватили и потопили американские войска в битве за Иводзиму. Затем корабли были перемещены в западную часть острова и применялись в качестве волнорезов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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