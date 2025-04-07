В заливе Петра Великого нашли затонувшую в 1941 году подлодку
В заливе Петра Великого в Приморье была найдена подлодка типа «Малютка», потерпевшая крушение в 1941 г., говорится в сообщении Тихоокеанского флота (ТОФ).
Поиски затонувших подлодок «М-49» и «М-63» ТОФа стартовали примерно 20 лет назад. Субмарины пропали без вести в период с 10 по 17 августа 1941 г. Судно в заливе Петра Великого было обнаружено военнослужащими ТОФа при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников. Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» ТОФ смог достоверно определить место гибели и тип обнаруженной подлодки
«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой "М-49" Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 г. На подводной лодке "М-49" погиб экипаж в составе 22 человек», – сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
По данным ТОФа, для проведения поисковых работ в разное время использовались научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие суда Тихоокеанского флота.
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