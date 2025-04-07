В заливе Петра Великого нашли затонувшую в 1941 году подлодку

В октябре 2021 г. в районе японского острова Иводзима в результате землетрясения на поверхность поднялись части кораблей, потопленных во время Второй мировой войны. Как сообщал телеканал Asahi, со дна поднялись останки 24 японских транспортных кораблей, которые захватили и потопили американские войска в битве за Иводзиму. Затем корабли были перемещены в западную часть острова и применялись в качестве волнорезов.