Эксперты ВОЗ отмечают угрозу грибковых инфекций

Согласно аналитике организации, заболеваемость грибковыми инфекциями и географический ареал их распространения растут во всем мире, что также связано с глобальным потеплением и расширением международных поездок и торговли. Отмечалось, что грибковые инфекции не пользуются большим вниманием и на их изучение выделяется крайне мало средств, в связи с чем «истинное бремя грибковых инфекций и проблемы устойчивости к противогрибковым препаратам неизвестно».