Эксперты ВОЗ отмечают угрозу грибковых инфекций
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили устойчивость грибковых инфекций к лекарствам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклады ВОЗ. Наличие проблемы подтвердили изданию российские врачи.
ВОЗ были представлены два доклада – об острой нехватке антигрибковых лекарственных препаратов и об отсутствии средств диагностики. Микоз (инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими грибками) становится все более значимой проблемой общественного здравоохранения, следует из материала.
Согласно докладам организации, такие распространенные инфекции, как грибки рода Candida, начинают приобретать устойчивость к препаратам. Смертность при поражении грибковыми инфекциями, в том числе, криптококками, аспергиллами и кандидами, достигает 88%.
Как заявила директор НИИ медицинской микологии имени Кашкина Наталья Васильева, за последние 20 лет число возбудителей микозов удвоилось до более 750 видов, а количество летальных исходов в результате заражения грибковыми инфекциями увеличилось в 2,5 раза и достигает 3,8 млн случаев ежегодно.
На это повлияла как пандемия коронавируса, так и изменения климата, миграционная активность и рост резистентности возбудителей к противогрибковым средствам, отмечает врач.
В октябре 2022 г. ВОЗ представила первый перечень грибковых патогенов, требующих первоочередного внимания. Список состоял из 19 видов грибков, представляющих наибольшую опасность для здоровья населения.
Согласно аналитике организации, заболеваемость грибковыми инфекциями и географический ареал их распространения растут во всем мире, что также связано с глобальным потеплением и расширением международных поездок и торговли. Отмечалось, что грибковые инфекции не пользуются большим вниманием и на их изучение выделяется крайне мало средств, в связи с чем «истинное бремя грибковых инфекций и проблемы устойчивости к противогрибковым препаратам неизвестно».