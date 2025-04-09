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Экс-чиновник Росморречфлота задержан за взятку недвижимостью в Москве

Ведомости

Сотрудники ФСБ в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о получении взятки в особо крупном размере – в виде двух объектов недвижимости на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. «РИА Новости» пишут, что речь идет о Леониде Новикове.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота в период с 2014 по 2022 г. получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе», – заявили в ЦОС ФСБ России.

Решением Дорогомиловского районного суда Москвы уже бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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