Экс-чиновник Росморречфлота задержан за взятку недвижимостью в Москве

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота в период с 2014 по 2022 г. получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе», – заявили в ЦОС ФСБ России.