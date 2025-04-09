Экс-чиновник Росморречфлота задержан за взятку недвижимостью в Москве
Сотрудники ФСБ в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о получении взятки в особо крупном размере – в виде двух объектов недвижимости на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. «РИА Новости» пишут, что речь идет о Леониде Новикове.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота в период с 2014 по 2022 г. получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе», – заявили в ЦОС ФСБ России.
Решением Дорогомиловского районного суда Москвы уже бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.