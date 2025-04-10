Роскосмос и Курчатовский институт вместе реализуют ядерную космическую программу

В рамках сотрудничества также создан Объединенный совет по стратегическому развитию, который будет координировать взаимодействие между Роскосмосом и научным центром. В состав Совета вошли 10 человек – по пять представителей от каждой стороны. Кроме того, к работе планируется привлекать независимых экспертов для усиления компетенций структуры.