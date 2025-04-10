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Роскосмос и Курчатовский институт вместе реализуют ядерную космическую программу

Ведомости

 

Роскосмос и Курчатовский институт договорились о совместной работе в рамках реализации ядерной космической программы. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Научное руководство программой «Космический атом», новым федеральным проектом в области ядерных космических технологий, возложили на Курчатовский институт. Основная задача программы – создать научно-технические заделы на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок. Это позволит ускорить развитие передовых технологий, их промышленное освоение и вывод на рынок, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

По словам Баканова, реализация федерального проекта «Космический атом» в рамках национального проекта по развитию космической деятельности была бы невозможна без научного руководства со стороны Курчатовского института.

В рамках сотрудничества также создан Объединенный совет по стратегическому развитию, который будет координировать взаимодействие между Роскосмосом и научным центром. В состав Совета вошли 10 человек – по пять представителей от каждой стороны. Кроме того, к работе планируется привлекать независимых экспертов для усиления компетенций структуры.

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». На его место пришел 39-летний Дмитрий Баканов. С 2019 г. он работал в Министерстве транспорта, где занимал различные должности, в том числе заместителя министра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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