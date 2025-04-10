Роскосмос и Курчатовский институт вместе реализуют ядерную космическую программу
Роскосмос и Курчатовский институт договорились о совместной работе в рамках реализации ядерной космической программы. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Научное руководство программой «Космический атом», новым федеральным проектом в области ядерных космических технологий, возложили на Курчатовский институт. Основная задача программы – создать научно-технические заделы на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок. Это позволит ускорить развитие передовых технологий, их промышленное освоение и вывод на рынок, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.
По словам Баканова, реализация федерального проекта «Космический атом» в рамках национального проекта по развитию космической деятельности была бы невозможна без научного руководства со стороны Курчатовского института.
В рамках сотрудничества также создан Объединенный совет по стратегическому развитию, который будет координировать взаимодействие между Роскосмосом и научным центром. В состав Совета вошли 10 человек – по пять представителей от каждой стороны. Кроме того, к работе планируется привлекать независимых экспертов для усиления компетенций структуры.
6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». На его место пришел 39-летний Дмитрий Баканов. С 2019 г. он работал в Министерстве транспорта, где занимал различные должности, в том числе заместителя министра.