Суд в Москве вынес приговор экс-руководителям банка «Финансовый стандарт»
Мещанский суд Москвы признал экс-заместителя председателя правления банка «Финансовый стандарт» Алима Хаметова, бывшего члена правления Андрея Сорокина и их соучастника предпринимателя Сергея Козлова виновными в хищении свыше 3,2 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Бывший председатель совета директоров банка Вадим Приступа, которого следствие считает организатором преступной группы, скрылся в Эстонии и объявлен в розыск.
Хаметов приговорен к шести годам, Сорокин – к 5,5 года, а Козлов – к пяти годам лишения свободы. Им также назначены штрафы по 800 000 руб. каждому. «Коммерсантъ» отмечает, что назначенные сроки фигуранты уже фактически отсидели в СИЗО.
Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере более 2,6 млрд руб. (с учетом ранее поступивших платежей) удовлетворен в полном объеме. Аресты на имущество осужденных сохранены.
В 2016 г. Центробанк отозвал у «Финансового стандарта» лицензию, выявив убытки на 8,3 млрд руб. при активах в 1,2 млрд руб. и обязательствах в 9,5 млрд руб. Регулятор сообщал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и не выполнял обязательства перед кредиторами. В том же году АСВ подало иск о взыскании потерь клиентов банка, а затем следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.
9 апреля 2025 г. «Ведомости» писали, что прокуратура потребовала приговорить Сорокина к 9,5 года колонии со штрафом в 1 млн руб., Хаметова – к аналогичному сроку со штрафом почти 4 млн руб., а Козлова – к 9 годам и штрафу в 8,2 млн руб. Гособвинитель также попросил лишить всех фигурантов на три года права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в кредитных организациях.