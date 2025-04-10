Суд в Москве вынес приговор экс-руководителям банка «Финансовый стандарт»

В 2016 г. Центробанк отозвал у «Финансового стандарта» лицензию, выявив убытки на 8,3 млрд руб. при активах в 1,2 млрд руб. и обязательствах в 9,5 млрд руб. Регулятор сообщал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и не выполнял обязательства перед кредиторами. В том же году АСВ подало иск о взыскании потерь клиентов банка, а затем следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.