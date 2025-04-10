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Суд в Москве вынес приговор экс-руководителям банка «Финансовый стандарт»

Ведомости

Мещанский суд Москвы признал экс-заместителя председателя правления банка «Финансовый стандарт» Алима Хаметова, бывшего члена правления Андрея Сорокина и их соучастника предпринимателя Сергея Козлова виновными в хищении свыше 3,2 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Бывший председатель совета директоров банка Вадим Приступа, которого следствие считает организатором преступной группы, скрылся в Эстонии и объявлен в розыск.

Хаметов приговорен к шести годам, Сорокин – к 5,5 года, а Козлов – к пяти годам лишения свободы. Им также назначены штрафы по 800 000 руб. каждому. «Коммерсантъ» отмечает, что назначенные сроки фигуранты уже фактически отсидели в СИЗО.

Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере более 2,6 млрд руб. (с учетом ранее поступивших платежей) удовлетворен в полном объеме. Аресты на имущество осужденных сохранены.

В 2016 г. Центробанк отозвал у «Финансового стандарта» лицензию, выявив убытки на 8,3 млрд руб. при активах в 1,2 млрд руб. и обязательствах в 9,5 млрд руб. Регулятор сообщал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и не выполнял обязательства перед кредиторами. В том же году АСВ подало иск о взыскании потерь клиентов банка, а затем следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.

9 апреля 2025 г. «Ведомости» писали, что прокуратура потребовала приговорить Сорокина к 9,5 года колонии со штрафом в 1 млн руб., Хаметова – к аналогичному сроку со штрафом почти 4 млн руб., а Козлова – к 9 годам и штрафу в 8,2 млн руб. Гособвинитель также попросил лишить всех фигурантов на три года права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в кредитных организациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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