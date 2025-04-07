Самый известный суд в стране – Басманный – переехал

Самый известный суд в стране – Басманный – переехалС апреля он начинает временно работать в стенах Мещанского и Тверского районных судов столицы
В центре Москвы началась перестройка одного из самых известных районных судов в России – Басманного. В пресс-службе суда «Ведомостям» подтвердили эту информацию. Сам суд со 2 апреля начал функционировать в здании Тверского и Мещанского судов (ул. Каланчевская, 43А). Теперь там осуществляется прием граждан, прием корреспонденции и проводятся судебные заседания.
По старому адресу, где начинается ремонт (ул. Каланчевская, 11, стр. 1), пока продолжат работать трое из 13 басманных судей.
Отдать историческое здание Басманного суда под ремонт власти планировали много лет назад. Еще в 2010 г. мэр, на тот момент Юрий Лужков, незадолго до своей отставки подписал распоряжение о завершении проектирования реставрации здания общей площадью 9800 кв. м. После этого тема эпизодически поднималась в публичном пространстве.
В 2020 г. главный архитектор города Сергей Кузнецов говорил, что здание Басманного суда нуждается в обновлении, писал портал Архи.ру со ссылкой на пресс-релиз Москомархитектуры. Тогда проект предусматривал, что обновленный корпус построят позади действующего здания на Каланчевской, а старое реконструируют и свяжут с ним переходом.
Внутри планировали обустроить отдельные зоны для посетителей, сотрудников и конвоя. Посетители суда часто жалуются на отсутствие в старом здании столовой, кондиционера, а также некомфортные условия в туалете и ограниченное пространство в коридоре.
История Басманного суда
Пока суд будет переезжать, это может создать определенные неудобства, но, как показал опыт переезда самого крупного в Европе Арбитражного суда Москвы, это можно осуществить быстро и без особых потерь, отметил старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Переезд – это всегда стресс, поскольку нарушает давно налаженные процессы, считает адвокат BGP Litigation Алексей Лямин. Безусловно, обратил внимание Лямин, между Мещанским и Басманным судами не такое большое расстояние, но задержки по причине несвоевременной явки все равно неизбежны.
«А вот на что этот переезд никак не повлияет, так это на итоги правосудия», – заявил Лямин. Название Басманного суда стало нарицательным и фигурирует в ненаписанных учебниках истории страны, сказал Тай «Ведомостям». Никакое физическое перемещение в пространстве это не изменит, уверен он. Но есть знаменитое выражение «доктор сыт – больному легче», поэтому если в новом здании будут лучшие условия, «то это само по себе хорошо», заметил Тай.
Басманный суд рассматривает ходатайства от центрального аппарата Следственного комитета в силу своего местоположения и территориальной подсудности (располагается неподалеку в Техническом переулке). Он как раз расследует самые резонансные дела, пояснил управляющий партнер юридической конторы «Альтависта» Владимир Воронин. Приговоры потом, как правило, выносят другие суды, но вот заключает под стражу губернаторов и министров именно Басманный суд, уточнил он.
К примеру, в Басманном суде были взяты под стражу замминистра обороны Тимур Иванов, министры Михаил Абызов и Алексей Улюкаев, губернаторы Рязанской области Николай Любимов, Кировской области Никита Белых, Пензенской области Иван Белозерцев, Хабаровского края Сергей Фургал, напомнил Воронин.
В последнее время Басманный суд вынес ряд заочных приговоров в отношении людей, уехавших из страны, отметил адвокат. Впрочем, отмечает Воронин, вряд ли сейчас можно говорить «об уникальном басманном правосудии».
Против некоторых судей вводились западные санкции.