Самый известный суд в стране – Басманный – переехал

История Басманного суда

Суд появился в 1965 г. и носил название Бауманского народного суда. Он располагался по адресу: ул. Чернышевского, 14 (сейчас это ул. Покровка). В 1994 г. суд был переименован в Басманный межмуниципальный (районный) народный суд Центрального административного округа Москвы. В 2003 г. Басманный лишился слова «народный» в названии. В 1995 г. судебный орган переехал в новое здание на ул. Каланчевской, 11, стр. 1, где находится по сей день. В XIX в. здесь располагалась гостиница, позже – административные учреждения, а в советское время здание использовалось также в качестве суда. В 2013 г. распоряжением правительства города и департамента имущества здание суда на ул. Каланчевской было передано в безвозмездное пользование управлению судебного департамента Москвы сроком на пять лет (позднее срок продлили). Передача сопровождалась обязательством соблюдения требований к объекту культурного наследия.