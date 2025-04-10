Медведев отметил злоупотребления в проверке знания мигрантами русского языка
В сфере проверки знания мигрантами русского языка и истории были отмечены злоупотребления. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», – сказал он в ходе заседания комиссии органа по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
По его словам, сертификаты о сдаче экзамена не всегда гарантируют знания по русскому языку и истории. Медведев заявил, что в некоторых случаях получившие сертификаты «вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться».
В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.
14 марта этого года Минпросвещения опубликовало приказ об обязательном тестировании детей мигрантов. Согласно документу, дети иностранных граждан будут проходить тестирование в устной и письменной формах. Первоклассники будут проходить только устное тестирование.