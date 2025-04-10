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Медведев отметил злоупотребления в проверке знания мигрантами русского языка

Ведомости

В сфере проверки знания мигрантами русского языка и истории были отмечены злоупотребления. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», – сказал он в ходе заседания комиссии органа по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, сертификаты о сдаче экзамена не всегда гарантируют знания по русскому языку и истории. Медведев заявил, что в некоторых случаях получившие сертификаты «вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться».

В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

14 марта этого года Минпросвещения опубликовало приказ об обязательном тестировании детей мигрантов. Согласно документу, дети иностранных граждан будут проходить тестирование в устной и письменной формах. Первоклассники будут проходить только устное тестирование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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