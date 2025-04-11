Защита Гуцул опротестовала ее перевод под домашний арест
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул опротестовала в Апелляционной палате ее заключение под домашний арест, сообщила адвокат Наталья Байрам «РИА Новости».
«Жалоба со стороны адвокатов уже была подана, но мы пока не знаем, когда она будет рассмотрена», – сказала Байрам.
По ее словам, против Гуцул ведется «продолжительное нарушение прав и свобод». Сейчас сторона защиты занимается подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека.
«Она [Гуцул] остается взаперти, в заключении, просто превентивный арест был заменен на домашний, но это все равно лишение свободы», – заявила Байрам.
Кишиневский суд сектора Чеканы отправил Гуцул под домашний арест на 30 суток 9 апреля. Ранее она находилась под предварительным арестом в тюрьме.
Глава автономии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта, когда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.