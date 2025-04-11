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Защита Гуцул опротестовала ее перевод под домашний арест

Ведомости

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул опротестовала в Апелляционной палате ее заключение под домашний арест, сообщила адвокат Наталья Байрам «РИА Новости».

«Жалоба со стороны адвокатов уже была подана, но мы пока не знаем, когда она будет рассмотрена», – сказала Байрам.

По ее словам, против Гуцул ведется «продолжительное нарушение прав и свобод». Сейчас сторона защиты занимается подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека.

«Она [Гуцул] остается взаперти, в заключении, просто превентивный арест был заменен на домашний, но это все равно лишение свободы», – заявила Байрам.

Кишиневский суд сектора Чеканы отправил Гуцул под домашний арест на 30 суток 9 апреля. Ранее она находилась под предварительным арестом в тюрьме.

Глава автономии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта, когда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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