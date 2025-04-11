Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3689

В тот же день первая группа российских спасателей прибыла для оказания помощи пострадавшим. В последующие дни вылетело еще несколько бортов МЧС. Для доставки более 260 специалистов, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов, были задействованы пять самолетов Ил-76. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось эвакуировать из-под завалов беременную женщину. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью свыше 129 000 кв. м.