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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3689

Ведомости

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3689 человек, еще более 5000 пострадали. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на официальные данные властей республики.

«В списках пропавших без вести остаются 139 человек», – уточняется в сообщении.

Мощное землетрясение произошло в регионе 28 марта. Эпицентр подземных толчков находился вблизи города Мандалай, который стал одним из наиболее пострадавших районов.

В тот же день первая группа российских спасателей прибыла для оказания помощи пострадавшим. В последующие дни вылетело еще несколько бортов МЧС. Для доставки более 260 специалистов, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов, были задействованы пять самолетов Ил-76. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось эвакуировать из-под завалов беременную женщину. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью свыше 129 000 кв. м.

Медики аэромобильного госпиталя оказали помощь 330 пострадавшим и провели более 60 хирургических операций.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение о начале поэтапного вывода российских спасателей из Мьянмы, отметив высокую эффективность их работы в условиях чрезвычайной ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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