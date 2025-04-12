Онищенко рассказал о заболеваемости в России гриппом типа В

Роспотребнадзор сообщил ранее на этой неделе о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России на 8,9% за неделю. Количество госпитализаций сократилось на 9,1%. Кроме того, продолжалось снижение заболеваемости коронавирусом. За неделю было зарегистрировано 2200 случаев COVID-19, что на 9% ниже по сравнению с предыдущей неделей.