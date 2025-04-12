Онищенко рассказал о заболеваемости в России гриппом типа В
В этом эпидемиологическом сезоне начинают доминировать штаммы гриппа В, заболевание люди переносят тяжелее, сообщил «РИА Новости» эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им», – рассказал он.
Роспотребнадзор сообщил ранее на этой неделе о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России на 8,9% за неделю. Количество госпитализаций сократилось на 9,1%. Кроме того, продолжалось снижение заболеваемости коронавирусом. За неделю было зарегистрировано 2200 случаев COVID-19, что на 9% ниже по сравнению с предыдущей неделей.
21 марта федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок, так как эпидситуация стабилизировалась. Указывалось, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.