В Таджикистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По данным СМИ, сначала центр фиксировал магнитуду от 6,1 до 6,4, но сейчас специалисты изменили величину.
Толчки произошли около 07:24 мск на глубине 10 км в 29 км от Раштского района.
По данным «Sputnik Таджикистан», землятресение магнитудой 5.8 произошло на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Также подземные толчки магнитудой 5,4 зарегистрированы в афганской провинции Кунар.