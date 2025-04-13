Рейс из Петербурга в Египет задержали более чем на сутки

12 апреля в прокуратуре сообщили, что вылет был запланирован на 3:30 и отложен до 23:30. Посадки ожидали 177 пассажиров, им предоставили напитки и горячее питание, людей разместили в гостинице. В назначенное время самолет не вылетел, и надзорное ведомство на следующий день заявило, что рейс в Шарм-эль-Шейх отложен до 14 апреля. Предварительной причиной задержки назвали позднее прибытие воздушного судна.