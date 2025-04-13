Рейс из Петербурга в Египет задержали более чем на сутки
Самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх должен был вылететь в ночь на 12 апреля, но рейс отложили на 14 апреля из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
12 апреля в прокуратуре сообщили, что вылет был запланирован на 3:30 и отложен до 23:30. Посадки ожидали 177 пассажиров, им предоставили напитки и горячее питание, людей разместили в гостинице. В назначенное время самолет не вылетел, и надзорное ведомство на следующий день заявило, что рейс в Шарм-эль-Шейх отложен до 14 апреля. Предварительной причиной задержки назвали позднее прибытие воздушного судна.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами», – говорится в сообщении.
6 апреля транспортная прокуратура сообщила о задержке вылета рейса этой же египетской авиакомпании из «Пулково» в Шарм-эль-Шейх. Причиной назвали позднее прибытие и техническую неисправность самолета.