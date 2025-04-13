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Рейс из Петербурга в Египет задержали более чем на сутки

Ведомости

Самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх должен был вылететь в ночь на 12 апреля, но рейс отложили на 14 апреля из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

12 апреля в прокуратуре сообщили, что вылет был запланирован на 3:30 и отложен до 23:30. Посадки ожидали 177 пассажиров, им предоставили напитки и горячее питание, людей разместили в гостинице. В назначенное время самолет не вылетел, и надзорное ведомство на следующий день заявило, что рейс в Шарм-эль-Шейх отложен до 14 апреля. Предварительной причиной задержки назвали позднее прибытие воздушного судна.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами», – говорится в сообщении.

6 апреля транспортная прокуратура сообщила о задержке вылета рейса этой же египетской авиакомпании из «Пулково» в Шарм-эль-Шейх. Причиной назвали позднее прибытие и техническую неисправность самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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