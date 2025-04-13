В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемым туманом. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогностической карте, с 21:00 мск 13 апреля до 09:00 мск 14 апреля в отдельных районах Московской области ожидается туман и ухудшение видимости до 300 м.
Главное управление МЧС России по Московской области призвало граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице в этот период и при необходимости обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб.
6 апреля «Ведомости. Юг» писали, что из-за сильного тумана в Сочи экипажи пяти самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы.