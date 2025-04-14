Мосгорсуд приговорил украинца к восьми годам за атаку на Генконсульство в Одессе
Московский городской суд заочно приговорил гражданина Украины Тодора Пановского к восьми годам исправительной колонии общего режима по делу о нападении на Генконсульство РФ в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Судом установлено, что 15 января 2019 г. Пановский вместе с сообщниками бросил банки с краской в ограждение Генконсульства в Одессе. Прокуратура уточняет, что сделано это было в целях осложнения международных отношений. После нападения Пановский был доставлен в отдел полиции, но в тот же день он вернулся к зданию Генконсульства, поджег пять файеров и перебросил их через ограждение.
44-летний украинец заочно признан судом виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой). Он объявлен в международный розыск.
В январе Мосгорсуд также заочно приговорил гражданку Украины Ирму Крат к семи годам колонии по делу о нападении на посольство России в Киеве весной 2016 г. По данным Следственного комитета РФ, вместе с двумя неустановленными мужчинами утром 16 марта она забросила на территорию учреждения несколько бутылок с зажигательной смесью. Возгорания здания не произошло. Как отмечали в СК, Крат разделяла «антироссийские и националистические позиции».