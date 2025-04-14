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Мосгорсуд приговорил украинца к восьми годам за атаку на Генконсульство в Одессе

Ведомости

Московский городской суд заочно приговорил гражданина Украины Тодора Пановского к восьми годам исправительной колонии общего режима по делу о нападении на Генконсульство РФ в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Судом установлено, что 15 января 2019 г. Пановский вместе с сообщниками бросил банки с краской в ограждение Генконсульства в Одессе. Прокуратура уточняет, что сделано это было в целях осложнения международных отношений. После нападения Пановский был доставлен в отдел полиции, но в тот же день он вернулся к зданию Генконсульства, поджег пять файеров и перебросил их через ограждение.

44-летний украинец заочно признан судом виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой). Он объявлен в международный розыск.

В январе Мосгорсуд также заочно приговорил гражданку Украины Ирму Крат к семи годам колонии по делу о нападении на посольство России в Киеве весной 2016 г. По данным Следственного комитета РФ, вместе с двумя неустановленными мужчинами утром 16 марта она забросила на территорию учреждения несколько бутылок с зажигательной смесью. Возгорания здания не произошло. Как отмечали в СК, Крат разделяла «антироссийские и националистические позиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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