Мосгорсуд приговорил украинца к восьми годам за атаку на Генконсульство в Одессе

Судом установлено, что 15 января 2019 г. Пановский вместе с сообщниками бросил банки с краской в ограждение Генконсульства в Одессе. Прокуратура уточняет, что сделано это было в целях осложнения международных отношений. После нападения Пановский был доставлен в отдел полиции, но в тот же день он вернулся к зданию Генконсульства, поджег пять файеров и перебросил их через ограждение.