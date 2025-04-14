Прокуратура просит суд Москвы назначить американцу Татеру принудительное лечение

Мещанский суд арестовал Татера в августе 2024 г. по обвинению в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Как сообщало «РИА Новости», американец якобы разгромил номер в гостинице «Металлург», после чего пытался заселиться в Radisson, где оскорблял сотрудников отеля. Затем оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Сам Татер отрицал, что вел себя подобным образом.