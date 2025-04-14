Прокуратура просит суд Москвы назначить американцу Татеру принудительное лечение
Прокуратура просит Мещанский суд Москвы отправить гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на столичного полицейского, на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщила его адвокат Полина Власюк, передает ТАСС .
Мещанский суд арестовал Татера в августе 2024 г. по обвинению в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Как сообщало «РИА Новости», американец якобы разгромил номер в гостинице «Металлург», после чего пытался заселиться в Radisson, где оскорблял сотрудников отеля. Затем оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Сам Татер отрицал, что вел себя подобным образом.
В конце марта ТАСС писал, что гражданин США был освобожден из СИЗО в Москве под подписку о невыезде. После этого его принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу имени Николая Алексеева, рассказала адвокат.
«Надзорный орган попросил районный суд отправить его на принудительное лечение в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, но мы считаем, что это незаконно и будем добиваться справедливого по делу решения», – заявила Власюк.
Агентство со ссылкой на материалы дела пишет, что столичные медики выявили у американца психическое расстройство. Диагноз подтвердила судебно-психиатрическая экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре имени Владимира Сербского.
11 февраля Белый дом объявил, что Россия освободила экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. В июне 2022 г. Химкинский суд Москвы приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков. США в свою очередь освободили основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, который обвинялся во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд.