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Напавшего на полицейского американца Татера отправили на лечение

Ведомости

Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщили в московских судах общей юрисдикции.

Решение вынес Мещанский райсуд Москвы. Таким образом, он был освобожден от уголовной ответственности.

Американец обвинялся в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Татер был арестован в августе. Он разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля. Позже он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер при этом отрицал обвинения.

Адвокат американца Полина Власюк сообщила 14 апреля, что прокуратура просит суд отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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