Напавшего на полицейского американца Татера отправили на лечение
Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщили в московских судах общей юрисдикции.
Решение вынес Мещанский райсуд Москвы. Таким образом, он был освобожден от уголовной ответственности.
Американец обвинялся в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.
Татер был арестован в августе. Он разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля. Позже он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер при этом отрицал обвинения.
Адвокат американца Полина Власюк сообщила 14 апреля, что прокуратура просит суд отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.