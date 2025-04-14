Напавшего на полицейского американца Татера отправили на лечение

Татер был арестован в августе. Он разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля. Позже он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер при этом отрицал обвинения.