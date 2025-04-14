Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус говорил в интервью «Ведомостям» в марте, что возможно победить «и корь, и краснуху, но не грипп». Он пояснил, что им болеют не только люди, но и птицы, свиньи, другие животные: «Вирус гриппа изменяется настолько, что становится опасным для человека».