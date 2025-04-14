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Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Ведомости

В России снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом – в середине апреля она упала на 9%, количество заболевших составило 703 000 человек. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роспотребнадзоре.

«Грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов и за прошедшую неделю обнаружен в 46% среди положительных находок респираторных инфекций. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы», – говорится в сообщении.

Снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями – на 16,5 %. Также продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. К середине апреля зарегистрировано 2000 случаев, что на 12% меньше, чем в начале месяца.

18 марта в Роспотребнадзоре заявили, что в России сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В сообщении говорилось, что в неделю регистрируется более 1,1 млн заболевших, но при этом в трети регионов фиксируется снижение уровня заболеваемости.

Доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус говорил в интервью «Ведомостям» в марте, что возможно победить «и корь, и краснуху, но не грипп». Он пояснил, что им болеют не только люди, но и птицы, свиньи, другие животные: «Вирус гриппа изменяется настолько, что становится опасным для человека».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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