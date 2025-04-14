Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
В России снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом – в середине апреля она упала на 9%, количество заболевших составило 703 000 человек. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роспотребнадзоре.
«Грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов и за прошедшую неделю обнаружен в 46% среди положительных находок респираторных инфекций. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы», – говорится в сообщении.
Снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями – на 16,5 %. Также продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. К середине апреля зарегистрировано 2000 случаев, что на 12% меньше, чем в начале месяца.
18 марта в Роспотребнадзоре заявили, что в России сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В сообщении говорилось, что в неделю регистрируется более 1,1 млн заболевших, но при этом в трети регионов фиксируется снижение уровня заболеваемости.
Доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус говорил в интервью «Ведомостям» в марте, что возможно победить «и корь, и краснуху, но не грипп». Он пояснил, что им болеют не только люди, но и птицы, свиньи, другие животные: «Вирус гриппа изменяется настолько, что становится опасным для человека».