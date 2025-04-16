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/ Общество

Осужденных за попытку диверсии под Москвой внесли в перечень террористов

Ведомости

Трое россиян, причастные к попытке диверсии в воинской части в Подмосковье, официально внесены в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Речь идет о братьях-близнецах Тимофее и Матвее Мельниковых, которых Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил к длительным срокам заключения. Один из них получил 20 лет, второй – 19 лет. Их признали виновными в покушении на совершение диверсии, госизмене и участии в деятельности запрещенной террористической организации. Их сообщник, Юрий Михеев, был приговорен к семи годам колонии за покушение на диверсию.

Согласно материалам дела, озвученным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части. Для реализации преступного замысла они собирали информацию, включая фотографии объектов. Следствие установило, что братьев Мельниковых завербовали украинские спецслужбы.

Все фигуранты признали свою вину. Теперь их имена занесены в список террористов и экстремистов. Это влечет за собой дополнительные правовые последствия, включая блокировку банковских счетов и ограничения в использовании финансовых инструментов.

8 апреля Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, добавив в него украинского бизнесмена Олега Магалецкого, литовского политика Андрюса Алманиса и публициста Вадима Штепу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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