Осужденных за попытку диверсии под Москвой внесли в перечень террористов

Речь идет о братьях-близнецах Тимофее и Матвее Мельниковых, которых Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил к длительным срокам заключения. Один из них получил 20 лет, второй – 19 лет. Их признали виновными в покушении на совершение диверсии, госизмене и участии в деятельности запрещенной террористической организации. Их сообщник, Юрий Михеев, был приговорен к семи годам колонии за покушение на диверсию.