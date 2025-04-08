В перечень экстремистов внесли Магалецкого, Алманиса и Штепу

Незадолго до этого, 19 марта, в перечень добавили супругов Александра и Лидию Невзоровых. До этого, 2 июля, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал их деятельность экстремистской и запретил ее на территории РФ. По решению суда все имущество Невзоровых, находящееся в России, было конфисковано в пользу государства.