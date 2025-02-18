Братьям-близнецам запросили до 21 года колонии по делу о диверсии в Подмосковье

Осенью 2023 г. стало известно, что Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Михеева, которые обвиняются в подготовке диверсии в одной из воинских частей Подмосковья. «Коммерсантъ» писал, что Мельников и Михеев проникли на территорию воинской части 8 ноября, чтобы разведать обстановку. Спустя два дня злоумышленники снова прибыли к воинской части с бутылками с зажигательной смесью, где были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ.