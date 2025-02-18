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Братьям-близнецам запросили до 21 года колонии по делу о диверсии в Подмосковье

Ведомости

Государственное обвинение запросило для братьев Тимофея и Матвея Мельниковых, которые обвиняются в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации «Легион "Свобода России"», 20 и 21 год лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Гособвинение по делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье просит назначить Матвею Мельникову приговор в виде 21 года лишения свободы, Тимофею – 20 лет, их соучастнику Юрию Михееву – семь лет. Первые четыре года они должны будут провести в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье о покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК). Мельниковым в окончательной редакции также вменяются обвинения по статьям о госизмене (ст. 275 УК) и участии в запрещенной в РФ террористической организации (ст. 205.5 УК).

Осенью 2023 г. стало известно, что Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Михеева, которые обвиняются в подготовке диверсии в одной из воинских частей Подмосковья. «Коммерсантъ» писал, что Мельников и Михеев проникли на территорию воинской части 8 ноября, чтобы разведать обстановку. Спустя два дня злоумышленники снова прибыли к воинской части с бутылками с зажигательной смесью, где были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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