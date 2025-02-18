Братьям-близнецам запросили до 21 года колонии по делу о диверсии в Подмосковье
Государственное обвинение запросило для братьев Тимофея и Матвея Мельниковых, которые обвиняются в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации «Легион "Свобода России"», 20 и 21 год лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Гособвинение по делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье просит назначить Матвею Мельникову приговор в виде 21 года лишения свободы, Тимофею – 20 лет, их соучастнику Юрию Михееву – семь лет. Первые четыре года они должны будут провести в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье о покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК). Мельниковым в окончательной редакции также вменяются обвинения по статьям о госизмене (ст. 275 УК) и участии в запрещенной в РФ террористической организации (ст. 205.5 УК).
Осенью 2023 г. стало известно, что Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Михеева, которые обвиняются в подготовке диверсии в одной из воинских частей Подмосковья. «Коммерсантъ» писал, что Мельников и Михеев проникли на территорию воинской части 8 ноября, чтобы разведать обстановку. Спустя два дня злоумышленники снова прибыли к воинской части с бутылками с зажигательной смесью, где были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ.