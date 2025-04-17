Открытие первого в мире винного города в Геленджике запланировали на конец года
Винный город «Белый мыс» в Геленджике будет полностью открыт в конце 2025 г., сообщил ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий в беседе с «РИА Новости».
По его словам, поэтапный запуск города планировался «до последнего». В конце весны предполагалось открыть энотеку с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарню на набережной от Аркадия Новикова. Но недавно организаторы решили не открываться по частям и запланировали запуск всего комплекса к концу года.
«Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая"», – сказал руководитель проекта.
Левицкий отметил, что аналогичного проекта не существует не только в нашей стране, но и во всем мире. «Белый мыс» строится в стиле биотек – без прямых углов, с органичными формами. Реализация такого проекта технически сложна, особенно с учетом санкцией. По словам руководителя, оборудование, поставка которого планировалась из-за границы, теперь «нужно заменять, что-то переделывать».
В феврале Левицкий сообщал «РБК ТВ Юг», что полное открытие «Белого мыса» планируется осенью 2025 г. Ранее, в декабре 2024 г., Левицкий рассказывал «РБК Вино», что на площади в 40 000 кв. м будет создано несколько ресторанов с уникальными концепциями. Здесь будет размещена самая крупная в стране коллекция российских вин, запущена школа сомелье и научная лаборатория. Идея проекта принадлежит группе акционерного банка «Россия».