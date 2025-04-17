Открытие первого в мире винного города в Геленджике запланировали на конец года

Левицкий отметил, что аналогичного проекта не существует не только в нашей стране, но и во всем мире. «Белый мыс» строится в стиле биотек – без прямых углов, с органичными формами. Реализация такого проекта технически сложна, особенно с учетом санкцией. По словам руководителя, оборудование, поставка которого планировалась из-за границы, теперь «нужно заменять, что-то переделывать».