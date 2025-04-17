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/ Общество

Открытие первого в мире винного города в Геленджике запланировали на конец года

Ведомости

Винный город «Белый мыс» в Геленджике будет полностью открыт в конце 2025 г., сообщил ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий в беседе с «РИА Новости».

По его словам, поэтапный запуск города планировался «до последнего». В конце весны предполагалось открыть энотеку с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарню на набережной от Аркадия Новикова. Но недавно организаторы решили не открываться по частям и запланировали запуск всего комплекса к концу года.

«Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая"», – сказал руководитель проекта.

Левицкий отметил, что аналогичного проекта не существует не только в нашей стране, но и во всем мире. «Белый мыс» строится в стиле биотек – без прямых углов, с органичными формами. Реализация такого проекта технически сложна, особенно с учетом санкцией. По словам руководителя, оборудование, поставка которого планировалась из-за границы, теперь «нужно заменять, что-то переделывать».

В феврале Левицкий сообщал «РБК ТВ Юг», что полное открытие «Белого мыса» планируется осенью 2025 г. Ранее, в декабре 2024 г., Левицкий рассказывал «РБК Вино», что на площади в 40 000 кв. м будет создано несколько ресторанов с уникальными концепциями. Здесь будет размещена самая крупная в стране коллекция российских вин, запущена школа сомелье и научная лаборатория. Идея проекта принадлежит группе акционерного банка «Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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