В Росавиации опровергли сообщения об аварийной посадке самолета во «Внуково»
Информация об аварийной посадке самолета SSJ-100 в московском аэропорту «Внуково» является ложной, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В действительности воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту. По информации Кореняко, никаких проблем с шасси у самолета не было.
Ранее в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что у самолета SSJ-100, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, вышла только передняя стойка шасси. Они сообщали, что судно якобы кружит над аэропортом.
12 апреля пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности генератора. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.