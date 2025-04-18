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/ Общество

МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве

Ведомости

В ближайшее время в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами 12-14 м/с. Об этом сообщило столичное главное управление МЧС.

По данным ведомства, опасные погодные условия сохранятся до 9:00 мск 19 апреля. Ведомство порекомендовало москвичам парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными при вождении.

18 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в этот день в Москве был зафиксирован второй апрельский рекорд тепла. К 13:00 температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла отметки в +22,7 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего рекорда, поставленного в 1921 г. Кроме того, 18 апреля в столице стало самым теплым днем с начала 2025 г.

Предыдущий максимум текущего года в Москве был зафиксирован 16 апреля. Тогда температура воздуха в столице достигла отметки в +21,2 градуса и побила предыдущий рекорд, поставленный в 1920 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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