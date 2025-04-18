МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве
В ближайшее время в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами 12-14 м/с. Об этом сообщило столичное главное управление МЧС.
По данным ведомства, опасные погодные условия сохранятся до 9:00 мск 19 апреля. Ведомство порекомендовало москвичам парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными при вождении.
18 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в этот день в Москве был зафиксирован второй апрельский рекорд тепла. К 13:00 температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла отметки в +22,7 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего рекорда, поставленного в 1921 г. Кроме того, 18 апреля в столице стало самым теплым днем с начала 2025 г.
Предыдущий максимум текущего года в Москве был зафиксирован 16 апреля. Тогда температура воздуха в столице достигла отметки в +21,2 градуса и побила предыдущий рекорд, поставленный в 1920 г.