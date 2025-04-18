МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве

18 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в этот день в Москве был зафиксирован второй апрельский рекорд тепла. К 13:00 температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла отметки в +22,7 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего рекорда, поставленного в 1921 г. Кроме того, 18 апреля в столице стало самым теплым днем с начала 2025 г.