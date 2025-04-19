МИД РФ связал задержание архиепископа Маркелла с «антинародным курсом» Кишинева

Позже архиепископа отпустили, но сотрудники пограничной службы Молдавии задержали его во второй раз уже 18 апреля. Тогда он также не смог вылететь в Израиль. Маркелл сообщил, что благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.