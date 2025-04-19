МИД РФ связал задержание архиепископа Маркелла с «антинародным курсом» Кишинева

МИД РФ связал задержание архиепископа Маркелла с «антинародным курсом» КишиневаРоссия призвала международные структуры обратить внимание на инцидент
Задержание архиепископа Бельцского и Фэлештского Маркелла в Молдавии показывает «антинародный курс» Кишинева. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
«Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов», – сказал он.
Аскальдович заявил, что МИД призывает международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку «возмутительным действиям молдавских властей».
17 апреля стало известно о задержании архиепископа в аэропорту Кишинева. Он планировал вылететь в Израиль для участия в традиционном принесении благодатного огня. Сам Маркелл подчеркнул, что не знает причин своего задержания.
Позже архиепископа отпустили, но сотрудники пограничной службы Молдавии задержали его во второй раз уже 18 апреля. Тогда он также не смог вылететь в Израиль. Маркелл сообщил, что благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.
Русская православная церковь (РПЦ) призвала расследовать задержание Маркелла, а также наказать виновных в нарушении его прав. По версии РПЦ, такие действия со стороны правительства Молдавии приведут к тому, что верующие лишатся возможности встретить благодатный огонь в храмах и монастырях.