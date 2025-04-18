РПЦ призвала расследовать задержание молдавского архиепископа

По мнению РПЦ, такие действия со стороны правительства Молдавии приведут к тому, что верующие лишатся возможности встретить благодатный огонь в храмах и монастырях. При этом Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой действующих властей, утверждает, что участвует в принесении огня на Пасху без всяких препятствий.