РПЦ призвала расследовать задержание молдавского архиепископа
Русская православная церковь (РПЦ) призвала расследовать задержание архиепископа Бельцского и Фэлештского Маркелла в аэропорту Молдавии, а также наказать виновных в нарушении его прав. Об этом сообщается на сайте церкви.
По мнению РПЦ, такие действия со стороны правительства Молдавии приведут к тому, что верующие лишатся возможности встретить благодатный огонь в храмах и монастырях. При этом Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой действующих властей, утверждает, что участвует в принесении огня на Пасху без всяких препятствий.
Инцидент в РПЦ рассматривают как нарушение религиозной свободы. В сообщении говорится, что это является примером дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной церкви Молдавии.
Как сообщало агентство «Sputnik Молдова», власти страны задержали архиепископа в аэропорту Кишинева 17 апреля. Он намеревался вылететь в Израиль для участия в ставшем традиционным принесении благодатного огня. Сам Маркелл подчеркнул, что не знает причин своего задержания.
В марте в аэропорту Кишенева задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщал, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов. Сейчас она находится под домашним арестом.