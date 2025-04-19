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/ Общество

Нутрициологов не стали включать в закон о запрете рекламы эзотерических услуг

Ведомости

Нутрициологи не попадут в проект о запрете рекламы эзотерических услуг, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале. Парламентарий рассказал ранее на этой неделе, что упоминание нутрициологов убрали после его просьбы, но сферу ЗОЖ все равно необходимо регулировать.

«Как обещал, заехал в Думу подписать законопроект о запрете рекламы колдунов. Проверил, что нутрициологов убрали. Подписал», – сообщил Кузнецов.

Депутат нижней палаты парламента Нина Останина (КПРФ) 11 марта сообщила о внесении в Госдуму законопроекта, который направлен на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Законопроект, как сообщалось, затронет тарологов, рунологов, хиромантов, а также людей, называющих себя духовными наставниками, и др. 

В апреле стало известно, что из-под действия законопроекта вывели некоторые категории лиц с высшим психологическим образованием. Это решение коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Новую редакцию инициативы парламентарии обсудили 10 апреля во время тематического заседания в Госдуме. В тот же день Кузнецов сообщил, что в список запрещенных к рекламе эзотериков и колдунов решили внести специалистов по питанию. Он призвал исключить нутрициологов из этого перечня, подчеркнув, что регулирование этой сферы необходимо, но не в рамках «закона о колдунах». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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