Нутрициологов не стали включать в закон о запрете рекламы эзотерических услуг

В апреле стало известно, что из-под действия законопроекта вывели некоторые категории лиц с высшим психологическим образованием. Это решение коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Новую редакцию инициативы парламентарии обсудили 10 апреля во время тематического заседания в Госдуме. В тот же день Кузнецов сообщил, что в список запрещенных к рекламе эзотериков и колдунов решили внести специалистов по питанию. Он призвал исключить нутрициологов из этого перечня, подчеркнув, что регулирование этой сферы необходимо, но не в рамках «закона о колдунах».