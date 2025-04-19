Нутрициологов не стали включать в закон о запрете рекламы эзотерических услуг
Нутрициологи не попадут в проект о запрете рекламы эзотерических услуг, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале. Парламентарий рассказал ранее на этой неделе, что упоминание нутрициологов убрали после его просьбы, но сферу ЗОЖ все равно необходимо регулировать.
«Как обещал, заехал в Думу подписать законопроект о запрете рекламы колдунов. Проверил, что нутрициологов убрали. Подписал», – сообщил Кузнецов.
Депутат нижней палаты парламента Нина Останина (КПРФ) 11 марта сообщила о внесении в Госдуму законопроекта, который направлен на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Законопроект, как сообщалось, затронет тарологов, рунологов, хиромантов, а также людей, называющих себя духовными наставниками, и др.
В апреле стало известно, что из-под действия законопроекта вывели некоторые категории лиц с высшим психологическим образованием. Это решение коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Новую редакцию инициативы парламентарии обсудили 10 апреля во время тематического заседания в Госдуме. В тот же день Кузнецов сообщил, что в список запрещенных к рекламе эзотериков и колдунов решили внести специалистов по питанию. Он призвал исключить нутрициологов из этого перечня, подчеркнув, что регулирование этой сферы необходимо, но не в рамках «закона о колдунах».