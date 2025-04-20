МВД: мошенники начали признаваться в обмане для большего запугивания
Телефонные злоумышленники для запугивания граждан стали использовать новую схему, на определенном этапе которой сознаются в обмане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, мошенник звонит жертве от имени сотрудника мобильного оператора и говорит, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи, для его продления он просит назвать код из СМС. После передачи кода звонящий заявляет, что обманул собеседника. Таким образом он запугивает человека, чтобы обманом заставить его действовать по указке аферистов. В дальнейшем с жертвой связываются по видом сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга и «Госуслуг». Ему предлагают «спасти» деньги и перевести их на якобы безопасный счет.
16 апреля «Известия» сообщили, что аферисты отправляют потенциальным жертвам сообщения о выдуманных юридических проблемах и используют их растерянность для обмана. Интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс уточнила, что эта тематика привлекательна для злоумышленников, поскольку эксплуатирует естественный страх людей перед правовыми последствиями и госорганами.
Пробетс предупредила, что в 2025 г. можно ожидать дальнейшего развития и усложнения схем мошенников, в том числе более качественную подделку официальных документов и сайтов, применение дипфейков и комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления давления на жертв. Она также допустила появление схем, связанных с использованием искусственного интеллекта и увеличение числа мошенничеств с криптовалютами.