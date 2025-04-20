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МВД: мошенники начали признаваться в обмане для большего запугивания

Ведомости

Телефонные злоумышленники для запугивания граждан стали использовать новую схему, на определенном этапе которой сознаются в обмане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, мошенник звонит жертве от имени сотрудника мобильного оператора и говорит, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи, для его продления он просит назвать код из СМС. После передачи кода звонящий заявляет, что обманул собеседника. Таким образом он запугивает человека, чтобы обманом заставить его действовать по указке аферистов. В дальнейшем с жертвой связываются по видом сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга и «Госуслуг». Ему предлагают «спасти» деньги и перевести их на якобы безопасный счет.

16 апреля «Известия» сообщили, что аферисты отправляют потенциальным жертвам сообщения о выдуманных юридических проблемах и используют их растерянность для обмана. Интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс уточнила, что эта тематика привлекательна для злоумышленников, поскольку эксплуатирует естественный страх людей перед правовыми последствиями и госорганами.

Пробетс предупредила, что в 2025 г. можно ожидать дальнейшего развития и усложнения схем мошенников, в том числе более качественную подделку официальных документов и сайтов, применение дипфейков и комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления давления на жертв. Она также допустила появление схем, связанных с использованием искусственного интеллекта и увеличение числа мошенничеств с криптовалютами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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