МВД: мошенники начали признаваться в обмане для большего запугивания

По данным ведомства, мошенник звонит жертве от имени сотрудника мобильного оператора и говорит, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи, для его продления он просит назвать код из СМС. После передачи кода звонящий заявляет, что обманул собеседника. Таким образом он запугивает человека, чтобы обманом заставить его действовать по указке аферистов. В дальнейшем с жертвой связываются по видом сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга и «Госуслуг». Ему предлагают «спасти» деньги и перевести их на якобы безопасный счет.